Podstawowym zadaniem Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa jest zwalczanie dopingu i korupcji w sporcie - co jakiś czas organizacja ogłasza zawieszenia zawodniczek i zawodników, którzy złamali te zasady. Czasem nieświadomie, czasem świadomie - ma to ogromny wpływ na późniejsze wyroki.

Szczególnie głośno było o ITIA w poprzednim roku, gdy na jaw wyszły sprawy zabronionych substancji w organizmach Igi Świątek i Jannika Sinnera. Polka zdołała dość szybko znaleźć powód takiego wyniku badania. Okazało się, że zabronione śladowe ilości trimetazydyny dostały się do jej organizmu przypadkowo, przez zanieczyszczony lek z melatonminą. I dostała miesiąc zawieszenia, co przyjęła do wiadomości. Sprawa Sinnera okazała się bardziej skomplikowana i jej finał nastąpił dopiero w tym roku, po reakcji Światowej Agencji Antydopingowej. WADA zgodziła się na trzy miesiące zawieszenia w prawach zawodnika, Włoch - po akceptacji wyroku - odbył karę między lutym a majem. I teraz w Cincinnati jest już w półfinale.

To są oczywiście te najgłośniejsze przypadki, choć równie wielkie zamieszanie towarzyszyło sprawie Simony Halep. Karę musiał też odcierpieć Kamil Majchrzak.

Zdecydowanie więcej spraw związanych z naruszeniem różnych procedur antydopingowych ITIA ma na niższym szczeblu, wśród uczestników rozgrywek ITF. Teraz jednak podjęła ostateczną decyzję w stosunku do zawodnika, który dość często rywalizował w challengerach ATP, w styczniu grał w Australian Open i pukał do setki najlepszych deblistów świata.

Oświadczenie ITIA: Thomas Fancutt poznał wyrok. Uznano, że nie złamał procedur świadomie. A i tak wiele straci

Chodzi bowiem o Thomasa Fancutta, który w grudniu zeszłego roku był 107. zawodnikiem na liście ATP w grze podwójnej. A ten rok zaczął od występów w: challengerze ATP w Canberze, turnieju ATP 250 w Adelajdzie i wielkoszlemowego Australian Open. Nie zrobił tam furory, wygrał tylko jedno spotkanie. A i tak stracił wygrane w tych zawodach punkty i pieniądze.

Thomas Fancutt Martin Keep Getty Images

30-latek naruszył bowiem procedury antydopingowe, a konkretnie artykuł numer 2.2 TADP (The Tennis Anti-Doping Programme), czyli zastosował zabronioną metodę dożylnej infuzji. Dokładniej - przekroczył dopuszczalną ilość, która wynosi 100 ml w ciągu 12 godzin. To naruszenie nastąpiło 3 grudnia zeszłego roku, ITIA przekazała Fancuttowi informację 7 marca. Australijczyk przyznał się do naruszenia zasad, złożył wyjaśnienia, a Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa uznała, że nie było to świadome.

Uniknął więc wieloletniej dyskwalifikacji, teraz podjęto decyzję o 10-miesięcznym zawieszeniu. Nie może w tym okresie nie tylko grać, ale nawet trenować czy działać w wydarzeniach tenisowych autoryzowanych przez najważniejsze organizacje tenisowe.

Kara Fancutta minie 18 stycznia 2026 roku co z kolei oznacza, że w domowym Australian Open nie będzie mógł zagrać.

Australian Open AFP

