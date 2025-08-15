ITIA znów dyskwalifikuje w tenisie. Podwójna kara. Anulowany wynik z Australian Open
Tenisowi kibice z całego świata przyglądają się zmaganiom w Cincinnati, bo tu w decydującą fazę wkraczają zmagania WTA 1000 i Masters ATP 1000, ostatnie sprawdziany dla elity przed US Open. I w tle tych sportowych rywalizacji dotarły mniej przyjemne wiadomości od Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa. ITIA ogłosiła bowiem długą dyskwalifikację dla Thomasa Fancutta, uczestnika choćby ostatniego Australian Open.
Podstawowym zadaniem Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa jest zwalczanie dopingu i korupcji w sporcie - co jakiś czas organizacja ogłasza zawieszenia zawodniczek i zawodników, którzy złamali te zasady. Czasem nieświadomie, czasem świadomie - ma to ogromny wpływ na późniejsze wyroki.
Szczególnie głośno było o ITIA w poprzednim roku, gdy na jaw wyszły sprawy zabronionych substancji w organizmach Igi Świątek i Jannika Sinnera. Polka zdołała dość szybko znaleźć powód takiego wyniku badania. Okazało się, że zabronione śladowe ilości trimetazydyny dostały się do jej organizmu przypadkowo, przez zanieczyszczony lek z melatonminą. I dostała miesiąc zawieszenia, co przyjęła do wiadomości. Sprawa Sinnera okazała się bardziej skomplikowana i jej finał nastąpił dopiero w tym roku, po reakcji Światowej Agencji Antydopingowej. WADA zgodziła się na trzy miesiące zawieszenia w prawach zawodnika, Włoch - po akceptacji wyroku - odbył karę między lutym a majem. I teraz w Cincinnati jest już w półfinale.
To są oczywiście te najgłośniejsze przypadki, choć równie wielkie zamieszanie towarzyszyło sprawie Simony Halep. Karę musiał też odcierpieć Kamil Majchrzak.
Zdecydowanie więcej spraw związanych z naruszeniem różnych procedur antydopingowych ITIA ma na niższym szczeblu, wśród uczestników rozgrywek ITF. Teraz jednak podjęła ostateczną decyzję w stosunku do zawodnika, który dość często rywalizował w challengerach ATP, w styczniu grał w Australian Open i pukał do setki najlepszych deblistów świata.
Oświadczenie ITIA: Thomas Fancutt poznał wyrok. Uznano, że nie złamał procedur świadomie. A i tak wiele straci
Chodzi bowiem o Thomasa Fancutta, który w grudniu zeszłego roku był 107. zawodnikiem na liście ATP w grze podwójnej. A ten rok zaczął od występów w: challengerze ATP w Canberze, turnieju ATP 250 w Adelajdzie i wielkoszlemowego Australian Open. Nie zrobił tam furory, wygrał tylko jedno spotkanie. A i tak stracił wygrane w tych zawodach punkty i pieniądze.
30-latek naruszył bowiem procedury antydopingowe, a konkretnie artykuł numer 2.2 TADP (The Tennis Anti-Doping Programme), czyli zastosował zabronioną metodę dożylnej infuzji. Dokładniej - przekroczył dopuszczalną ilość, która wynosi 100 ml w ciągu 12 godzin. To naruszenie nastąpiło 3 grudnia zeszłego roku, ITIA przekazała Fancuttowi informację 7 marca. Australijczyk przyznał się do naruszenia zasad, złożył wyjaśnienia, a Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa uznała, że nie było to świadome.
Uniknął więc wieloletniej dyskwalifikacji, teraz podjęto decyzję o 10-miesięcznym zawieszeniu. Nie może w tym okresie nie tylko grać, ale nawet trenować czy działać w wydarzeniach tenisowych autoryzowanych przez najważniejsze organizacje tenisowe.
Kara Fancutta minie 18 stycznia 2026 roku co z kolei oznacza, że w domowym Australian Open nie będzie mógł zagrać.