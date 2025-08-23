Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa zwalcza problemy związane z dopingiem i korupcją w tenisie. W ubiegłym roku ITIA zajmowała się sprawami Igi Świątek i Jannika Sinnera. W przypadku Polki skończyło się na miesięcznym zawieszeniu. 24-latka udowodniła przed niezależnym trybunałem, że znaleziona w jej organizmie substancja o nazwie trimetazydyna dostała się przypadkowo poprzez zanieczyszczony lek z melatoniną. Z kolei lider rankingu ATP początkowo dostał jeszcze łagodniejszą karę od Polki, ale WADA miała jednak zastrzeżenia co do przebiegu całego procesu i złożyła apelację. Ostatecznie tenisiście z Italii przyznano trzymiesięczne zawieszenie, które obowiązywało od początku lutego do pierwszych dni maja br.

Organizacja ITIA rozpatruje także przypadki na niższych szczeblach. Tam wykroczeń jest zdecydowanie więcej. Pod koniec lipca przyznano m.in. długie zawieszenie dla Sofii Luini. Reprezentantka Argentyny naruszyła zasady Tenisowego Programu Antykorpucyjnego. Sportowy Trybunał Arbitrażowy oddalił jej apelację i podtrzymał 7-letnie zawieszenie. W tym samym czasie poinformowano także o karze dla Stefano Reitano. W jego przypadku skończyło się na 7-miesięcznym zawieszeniu, przez co Włoch będzie mógł wrócić do gry w lutym 2026 roku.

Komunikat ITIA: Przyznano aż pięć dyskwalifikacji, w tym jedną dla Polaka

Wczoraj Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa poinformowała o aż pięciu zawieszeniach. Najpoważniejsze zarzuty posiadał Francesco Totaro. Włoski oficjel, działający na szczeblu krajowym, został ukarany dożywotnim zakazem oraz grzywną w wysokości 15 000 dolarów po tym, jak uznano go za odpowiedzialnego ws. dziewięciu naruszeń TACP w latach 2019-2023. Chodziło o manipulowanie danymi przy wynikach w kontekście obstawiania zakładów. Dodatkowo zarzucono mu brak współpracy z ITIA oraz wprowadzanie w błąd.

Bardzo poważna kara spotkała także Muroda Abdurachimowa. Oficjel szczebla krajowego z Uzbekistanu otrzymał 20 lat zawieszenia oraz grzywnę w wysokości 30 000 dolarów za naruszenie TACP podczas siedmiu oddzielnych spotkań tenisowych w latach 2019-2021. Początkowo Abdurachimow kwestiował te zarzuty i wnioskował o przesłuchanie przed niezależnym urzędnikiem (AHO), ale później zaniechał udziału w postępowaniu. Ostatecznie uznano Muroda za winnego ws. aż 18 przestępstw TACP. Chodziło m.in. o ułatwianie zakładów, manipulowanie danymi przy wynikach oraz spiskowanie w celu popełnienia przestępstw związanych z korupcją. Jego okres karencji dobiegnie końca 6 sierpnia 2045 roku.

Pojawiła się również kara dla reprezentanta Polski, pochodzenia białoruskiego. Artsiom Dabryian został zawieszony na trzy lata i ukarany grzywną w wysokości 4 500 dolarów. 32-latka, który w czerwcu 2017 roku osiągnął 974. miejsce w deblowym rankingu, uznano za winnego naruszeń TACP w latach 2023 i 2024. Chodziło m.in. o ułatwianie zakładów bukmacherskich, manipulowanie wynikami wydarzeń oraz brak współpracy z ITIA podczas dochodzenia. Urzędnik AHO podtrzymał zarzuty ws. Dabryiana po tym, jak ten nie udzielił żadnej odpowiedzi zwrotnej. Okres karencji Artsioma rozpoczął się 6 sierpnia 2025 roku i potrwa aż do 5 sierpnia 2028 roku.

Dodatkowo przyznano także mniejsze zawieszenia. Imran Sibille z Maroka zaakceptował roczne zawieszenie i grzywnę w wysokości 10 000 dolarów (z czego 7 500 zawieszono) po tym, jak meczowe powiadomienia doprowadziły do wszczęcia postępowania ITIA w sprawie potencjalnej korpucji. 23-latek przyznał się do ustawienia jednego meczu. Jego kara zakończy się 20 lipca 2026 roku. Z kolei Luc Fomba z Francji został zawieszony na dwa miesiące i ukarano go grzywną w wysokości 5 000 dolarów (z czego 2 500 zawieszono) po tym, jak uznano go za odpowiedzialnego za dwa naruszenia TACP w latach 2022 i 2023. 26-latek nie zgłosił wiedzy lub podejrzeń, że inny zawodnik ustawił mecz w 2022 roku, a ponadto nie zgłosił korupcji ze strony tej samej osoby rok później. Dyskwalifikacja Fomby potrwa do 14 października 2025 roku.

"W okresie karencji w/w osoby nie mogą grać, trenować ani uczestniczyć w żadnym wydarzeniu tenisowym autoryzowanym lub sankcjonowanym przez członków ITIA (ATP, WTA, ITF, Tennis Australia, Federation Francaise de Tennis, Wimbledon oraz USTA) lub jakiegokolwiek stowarzyszenia krajowego" - przekazano w komunikacie. Więcej szczegółów na temat spraw można znaleźć w poniższym oświadczeniu ITIA.

