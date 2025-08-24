Od lat trwa walka Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa przede wszystkim z dopingiem, lecz również korupcją w tenisie. Niestety regularnie docierają do nas komunikaty o kolejnych przykrych występkach, które skutkują często drakońskimi wręcz karami. Niestety nie inaczej było w niedzielę.

Podczas gdy oczy większości kibiców skierowane są już na wydarzenia w Nowym Jorku, gdzie w niedzielę rozpocznie się US Open, dotarł do nas wyjątkowo przykry komunikat. ITIA po raz kolejny musiała sięgnąć po najostrzejsze środki.

Kolejne dyskwalifikacje w tenisie. ITIA bezlitosna

Prawdziwie drakońska kara spłynęła na Włocha Francesco Totaro, któremu udowodniono wielokrotne ingerowanie w ustawianie meczów w latach 2019-2023. Sam zawodnik miał również obstawiać spotkania. W związku z tym ITIA postanowiła ukarać go dożywotnią dyskwalifikacją, a do tego nałożyć obowiązek zapłaty 15 tysięcy dolarów.

Na Totaro się niestety nie skończyło. Oprócz niego ukarano także Muroda Abdurakhimova, Luca Fombę i Imrana Sibille i Polaka pochodzenia białoruskiego - Artsioma Dabryiana.

Pierwszy z nich spotkał się z karą 20-letniego zawieszenia i 30 tysięcy dolarów do zapłacenia za kilkukrotnie złamanie zasad Programu Przeciwdziałania Korupcji w Tenisie w latach 2019-2021.

Sibille, który już w tym roku odbył miesięczne zawieszenie, zaakceptował karę w wymiarze roku zawieszenia i 10 tysięcy dolarów do zapłaty. Sam przyznał się do ustawienia jednego z meczów. Najmniej dotkliwa była kara nałożona na Fombę - dwumiesięczne zawieszenie i 5 tysięcy dolarów grzywny. Przedstawiono mu zarzuty podobne do wymienionej wcześniej czwórki.

Polak zdyskwalifikowany. Drakońska kara za poważne przewinienia

Wśród ukaranych przez ITIA znalazł się także Polak - Artsiom Dabryian. Lista zarzutów jest obszerna. Uznano za winnego naruszeń TACP w latach 2023 i 2024. Chodziło m.in. o ułatwianie obstawiania zakładów bukmacherskich, manipulowanie wynikami wydarzeń, a także brak współpracy z ITIA podczas dochodzenia. Zarzuty ws. Dabryiana zostały podtrzymane, jako że ten nie udzielił żadnej odpowiedzi zwrotnej.

Możliwe, że gdyby 32-latek współpracował z ITIA, kara zostałaby złagodzona. A tak został on zawieszony na trzy lata. Zobowiązano go także do zapłacenia grzywny w wysokości 4 500 dolarów. W trakcie kariery najwyżej wspiął się on na 974. miejsce w deblowym rankingu.

Janine Soubliere z AHO wydała decyzję w sprawie zawodnika, podtrzymując wszystkie zarzuty ITIA. Stało się tak po tym, jak Dabryian, który w czerwcu 2017 roku zajmował najwyższe w karierze - 974. miejsce w światowym rankingu singlistów - nie odpowiedział na zarzuty ani nie podjął dalszej korespondencji z ITIA. Okres zawieszenia zawodnika rozpoczął się 6 sierpnia 2025 roku, w dniu ogłoszenia decyzji, i potrwa do 5 sierpnia 2028 roku

Wczytując się dokładniej w szczegółowy raport z dochodzenia, docieramy do informacji, że gdy tylko wykryto nieprawidłowości, które wywołały wątpliwości i w efekcie zwróciły uwagę ITIA na działania Polaka, zaproponowano mu spotkanie w celu złożenia wyjaśnień. Pomimo "chęci organizacji do wysłuchania zeznań 'obiektu postępowania', ten nie odpowiedział na zaproszenie. Spotkanie nie doszło wobec tego do skutku".

