ITIA ogłasza: Simona Halep i Rubin Statham na liście. To już oficjalnie koniec

Decyzje Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa rzadko wywołują zainteresowanie u kibiców, chyba że pojawiają się w komunikatach głośne nazwiska. Takie zainteresowanie wzbudzały informacje o tymczasowym zawieszeniu graczy po pozytywnych wynikach badań antydopingowych, zwłaszcza gdy jesienią 2022 roku pojawiło się nazwisko Simony Halep . Rumunka do swojego ostatniego turnieju przed dyskwalifikacją, czyli fatalnego dla niej US Open , przystępowała jako siódma zawodniczka świata. Gdy wróciła na kort, w marcu 2024 roku, nie była już klasyfikowana w rankingu, straciła wszystkie punkty.

Wielkie nazwiska żegnały się w 2022 roku. Jesień okazał się zaś fatalna dla Simony Halep

ITIA ogłasza też na swojej stronie decyzje dotyczące zawieszeń z uwagi na złamanie procedur antykorupcyjnych - jeśli ma sprawdzone informacje dotyczące możliwości nieprawidłowego rozgrywania meczów. No i ogłasza też, że zawodnik czy zawodniczka ostatecznie kończą karierę, choć tę decyzję można w przyszłości jeszcze zmienić. Tak karierę kończyła Caroline Wozniacki, a później wracała do gry, to samo spotkało niektóre świetne deblistki, z Lucie Safarovą na czele.