W czwartek 7 maja Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał być może kluczowy komunikat w kwestii najbliższej przyszłości sportu. Z jego treści dowiadywaliśmy się, że MKOI nie zaleca już stosowania żadnych środków ograniczających przeciwko Białorusinom i Białorusinkom.

"Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) nie zaleca już żadnych ograniczeń w udziale białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Federacje i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych" - mogliśmy przeczytać.

Sabalenka już świętowała. Nagły zwrot akcji

Na ten komunikat z radością zareagowała Aryna Sabalenka. - Naprawdę mam nadzieję, że oddadzą nam naszą flagę. Byłabym niezwykle dumna, mogąc reprezentować Białoruś. Wiem, jak bardzo inspiruję małe dzieci, wiem o tym, i wysyłają mi wiadomości, a ja po prostu chcę, żeby czuły się bezpiecznie i mówiły sobie: Bez względu na to, skąd pochodzisz, możesz dojść na szczyt - powiedziała cytowana przez "Sport1".

Jej radość nie trwała jednak zbyt długo. Po niespełna dobie głos zabrała bowiem Międzynarodowa Federacja Tenisa, która opublikowała swoje stanowisko. "Międzynarodowa Federacja Tenisowa potwierdza, że ogłoszenie MKOl nie zmienia jej dotychczasowego stanowiska w sprawie zawieszeń białoruskiej i rosyjskiej federacji tenisowej, które nadal obowiązują" - czytamy.

"Status członkowski Białoruskiej Federacji Tenisowej zostanie rozpatrzony na corocznym walnym zgromadzeniu ITF w październiku przez państwa członkowskie z prawem głosu ("Rada Walnego Zgromadzenia") zgodnie z procesem konstytucyjnym ITF" - dodano. Sabalenka ze swoją radością musi się więc wstrzymać przynajmniej kilka miesięcy.

Triumf Aryny Sabalenki odbił się szerokim echem na Białorusi JEAN CATUFFE / Jean Catuffe / DPPI via AFP AFP

Aryna Sabalenka po wygranej w Miami Open 2025 Matthew Stockman AFP

Uśmiech Aryny Sabalenki po pokonaniu Julii Putincewej. Białorusinka za 18 dni zostanie liderką rankingi WTA. Na jak długo? WANG ZHAO AFP

