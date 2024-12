Interwencja WTA przed meczem Polki. Poszło o wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy

To zaś spotkało się z mocną reakcją, do WTA zwróciła się nawet Iga Świątek. Potapowa została ukarana, choć bardziej symbolicznie, niemniej podobne sytuacje raczej już nie miały miejsca.

WTA reaguje tuż przed starciem Ukrainki z Mają Chwalińską. Oleksandra Olijnykowa zaskoczona, nie zgadza się z decyzją

Sprawa dotyczy ukraińskiej tenisistki Oleksandry Olijnykowej, która występowała w challengerze WTA 125 we Florianopolis. To jedna z trzech ostatnich w tym sezonie imprez tej rangi, zarazem z udziałem aż dwóch Polek: Katarzyny Kawy i Mai Chwalińskiej. Ukrainka w pierwszej rundzie pokonała Rosjankę Alewtinę Ibragimową 6:4, 6:0, w drugiej zaś wpadła na rozstawioną z siódemką Chwalińską. Reprezentantka Polski była faworytką tego starcia i nie zawiodła. W pierwszym secie straciła co prawda atut przełamania, i to w decydującym momencie. W tie-breaku była jednak decydowanie lepsza - wygrała go 7-1. Drugą partię Olijnykowa zaczęła od przełamania, później jednak sześć kolejnych gemów wywalczyła Polka. I awansowała do ćwierćfinału.