Inflacja nie dotknie Świątek i spółki, już jest odpowiedź. Choć i tak wygląda... biednie

Nic innego nie daje tak dużego splendoru w tenisie, jak triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Pierwszy z czterech zaplanowanych na 2024 rok rozpocznie się już za nieco ponad dwa tygodnie w Melbourne, to oczywiście Australian Open. Jego organizatorzy podnieśli budżet przeznaczony na nagrody - i to ponad dwukrotnie ponad zanotowaną w tym kraju inflację. Jeśli Iga Świątek triumfuje w całej imprezie, dostanie ponad 3 miliony miejscowych dolarów. Tyle że w porównaniu do konkurencji to... wciąż mało.