Aryna Sabalenka przyleciała do Dohy po kapitalnym początku sezonu. Liderka rankingu WTA najpierw wygrała turniej w Brisbane, a następnie dotarła do finału wielkoszlemowego Australian Open. Przegrała w nim jednak z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Madison Keys, tym samym tracąc tytuł, co stanowiło dla niej ogromne rozczarowanie. Mimo to wyczyn i formę 26-latki niewątpliwie należy docenić.