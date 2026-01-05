Incydent na meczu Polski, Niemiec wpadł w furię. Nerwy kompletnie puściły

Na korcie w Sydney było wtedy 6:3, 3:3 i 40:30 dla Huberta Hurkacza. Alexander Zverev bronił się w tej wymianie przed przełamaniem, ale nie dał rady. Świetny bekhend Polaka przeciwko jego nogom sprawił, że niemiecki tenisista stracił kontrolę nad drugim setem, co niedługo później doprowadziło do jego porażki i dało "Biało-Czerwonym" prowadzenie w całym starciu w United Cup.

Przegranie wspomnianej wymiany znowu obudziło złe demony Zvereva. W swojej karierze już wielokrotnie rzucał rakietą o kort i tak właśnie znowu stało się w poniedziałek. Nie miał szans na dojście do piłki zagranej przez "Hubiego", co bardzo mocno go sfrustrowało.

Alexander Zverev znowu nie wytrzymał, cisnął rakietą o kort. Próbowano go uspokoić

"Rozwalona rakieta [...] Sfrustrowany, wściekły. Nic mu się tu nie układa, nie tak z jego perspektywy miał wyglądać ten mecz. Jest nieobecny, spoglądający na swój sztab" - mówił komentujący to spotkanie w Polsacie Sport Filip Gawęcki.

To na razie nie jego mecz, wymyka mu się

Złotemu medaliście turnieju olimpijskiego z Tokio (2021 r.) trudno było szybko dojść do stabilizacji emocji. Po tym gemie akurat była chwila przerwy, więc mógł usiąść na ławce otoczony swoimi kolegami i trenerami, jeden ze szkoleniowców próbował z nim rozmawiać. Ten wziął ręcznik i oparł twarz o dłonie, jakby nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie się wydarzyło.

Hubert Hurkacz: Nadzwyczajna wymiana w finale United Cup. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Alexander Zverev MARCO BERTORELLO AFP

Hubert Hurkacz LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Alexander Zverev przegrał z Francisco Cerundolo w czwartej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP