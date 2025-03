Zawodnik urodzony w Piotrkowie Trybunalskim nie miał zbyt wiele czasu, by przenieść się do Indian Wells i zaaklimatyzować do tamtejszych warunków. Już dzisiaj po godz. 20:00 czasu polskiego przyszło mu się zmierzyć z Trevorem Svajdą w pierwszej rundzie eliminacji do głównej drabinki imprezy rangi ATP Masters 1000. Mimo różnych okoliczności, Majchrzak był wyraźnym faworytem pojedynku. A to dlatego, że jego 18-letni przeciwnik plasuje się aktualnie na 591. miejscu w rankingu i dopiero próbuje zbudować swoją pozycję w męskim tenisie. Grę w kwalifikacjach umożliwiła mu dzika karta od organizatorów.

