Imponujący mecz młodego Polaka w Pucharze Davisa

Wielka ambicja Pieczkowskiego, ale tylko jeden gem

Wynik był jednak nieco niesprawiedliwy. Od stanu 0:1 do stanu 0:5 Polak grał bardzo ambitnie, stoczył zaciętą rywalizację, za każdym razem "na przewagi". W decydujących momentach nie był w stanie postawić kropki nad i. Zabrakło wyrachowania i pewności siebie.

Owacja na stojąco dla Polaka po drugim secie

Polak poczuł się na tyle pewnie, że wcale nie zamierzał poprzestać na honorowym wyniku. Walczył o zwycięstwo. Mimo że przegrał swój serwis w trzecim gemie, to odrobił stratę w kolejnym. Było 4:1. Dopiero wtedy do głosu doszedł King. Wygrał trzy gemy z rzędu.

Żaden z zawodników nie zamierzał zaprzepaścić swojej szansy - Pieczkowski na wygranie przynajmniej seta, King na to, że doprowadzi do wyrównania w całym pojedynku. Od stanu 4:4 obaj zawodnicy perfekcyjnie serwowali. W trzech kolejnych gemach nie stracili punktu. W czwartym jeden zdobył tenisista z Barbadosu. Doszło do tie-breaku.