Ile zarobiła Serena Williams w czasie kariery? Ta liczba zawraca w głowie!

Serena Williams to jedna z największych legend tenisa - mówią o tym same liczby, które czterdziestolatka zdołała "wykręcić" podczas swojej kariery. 73 wygrane turnieje singlowe, a w tym 23 rywalizacje wielkoszlemowe - to bez wątpienia robi ogromne wrażenie. Niestety każda sportowa przygoda kiedyś się kończy.

Dla Amerykanki jej kres przyszedł wraz z porażką w trzeciej rundzie US Open 2022. Przegrana z Australijką Ajlą Tomljanovic - po momentami bardzo zaciętym meczu - stała się domknięciem pewnego ważnego rozdziału w życiu Williams. Swoistą "pamiątką" po latach zmagań na kortach będą jednak nie tylko liczne tytuły, ale też - co naturalne - ogromne pieniądze.

Serena Williams to multimilionerka. Na samym korcie zarobiła gigantyczne sumy

Ile Serena Williams zarobiła na samych turniejowych nagrodach od czasu, gdy jesienią 1995 roku rozpoczęła swoją profesjonalną karierę? Z pomocą przychodzi nam zestawienie przygotowane przez WTA, według którego do 29 sierpnia 2022 roku sportsmenka otrzymała łącznie aż 94 618 080 dolarów. Ta suma jest gigantyczna sama w sobie, ale robi jeszcze większe wrażenie, gdy porównamy ją z zarobkami innych tenisistek.

Druga w rankingu najlepiej zarabiających na turniejach zawodniczek jest... siostra Sereny, Venus, która zdołała jednak zgromadzić "jedynie" 42 312 453 dolarów, czyli, jak łatwo policzyć, ponad dwa razy mniej. Potem różnice między kolejnymi osobami nie są już tak drastyczne - dla porównania trzecia Simona Halep ma na swoim koncie nieco ponad 40 mln dolarów.

Zarobki tenisistek. Iga Świątek już w top 50

Jako ciekawostkę można dodać, że Iga Świątek, obecna liderka rankingu WTA, do końca sierpnia tego roku dorobiła się na kortach kwoty wynoszącej 11 476 777 mln dolarów. Przed Polką jednak jeszcze wiele lat kariery, w trakcie której na pewno wespnie się znacznie wyżej w rankingu, w którym na ten moment zajmuje 49. miejsce.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz - pieniądze z zawodów to tylko część majątku Williams, a ten całościowo szacowany jest wg. "Forbesa" na ok. 260 mln dolarów. Czterdziestolatka obecnie inkasuje duże sumy także m.in. dzięki licznym kontraktom reklamowym.

US Open 2022 już bez Sereny Williams. Iga Świątek wciąż walczy o tytuł!

Tymczasem US Open, choć już bez Sereny Willams, cały czas trwa, a rywalizacja pań będzie rozgrywać się aż do 10 września, czyli dnia wielkiego finału gry pojedynczej. Iga Świątek niezmiennie pozostaje w rywalizacji i swój kolejny mecz rozegra w nocy z soboty na niedzielę według czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia poczynań Polki wraz z naszą relacją na żywo.

