Moje ciało w tym roku nie pozwoliło mi trenować tak, jak chcę. Z tego powodu moje wyniki były poniżej standardów, których trzymałem się od najdłuższego czasu. Jestem w sytuacji, w której nie ma wielu zawodników, gdzie tenis nie jest teraz moim priorytetem. Oczywiście chcę dobrze grać, ale rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu. Pojechała za mną do Australii, do Londynu i myślę, że też do Cincinnati. Na pewno przyjedzie do Nowego Jorku, jeśli zdecyduję, że to będzie mój ostatni turniej

~ John Isner (cyt. za tennisworldusa.com)