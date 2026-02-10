Igrzyska trwają w najlepsze, ale co zrobiła Świątek? Natychmiastowe reakcje

Podczas pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie Iga Świątek zakończyła zmagania na ćwierćfinale. W nim lepsza okazała się Jelena Rybakina, czyli późniejsza triumfatorka w Melbourne. Dokładnie po 13 dniach od starcia z Kazaszką reprezentantka Polski powróciła do rywalizacji.

Obecnie 24-latka walczy w Dosze, gdzie rozgrywane są zawody rangi WTA 1000. W pierwszej rundzie mogła liczyć na wolny los. Za to na drugim etapie zagrała z Janice Tjen (46. WTA). Na start Świątek nie oddała Indonezyjce ani jednego gema - z minuty na minutę podkreślała swoją totalną dominację. Nieco nerwowo zrobiło się w drugim secie, kiedy to Tjen od razu zanotowała przełamanie.

Iga Świątek po wygraniu United Cup: Do trzech razy sztuka Polsat Sport

Eksperci przemówili po triumfie Świątek w Dosze

"Pierwszy mecz Igi Świątek poszedł wyjątkowo "sprawnie" - 6:0, 6:3. W 3r. Polka zagra z Darią Kasatkiną. Dawno takiego meczu nie mieliśmy…" - pisze Adam Romer.

"Iga Świątek pokonuje Janice Tjen 6-0, 6-3 w Dosze. Trzykrotna mistrzyni walczy o kolejne zwycięstwo. Wygrała 16 z ostatnich 17 meczów w Doha" - odnotował zagraniczny dziennikarz Victor Okechukwu.

"Świątek pokonała Janice Tjen 6-0, 6-3. Klasyczny występ Igi w Dosze... uwielbiasz to oglądać. Zanim przegrała tutaj w zeszłym sezonie z Ostapenko, zdobywała ten tytuł trzy lata z rzędu. Wygrała 16 z ostatnich 17 meczów w Doha. Powrót na jedno z jej najbardziej dominujących pól walki" - dostrzeżono na profilu "The Tennis Letter".

"Nie samymi igrzyskami człowiek żyje. Iga Świątek bez problemów pokonała dziś Janice Tjen 6:0 6:3 i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dosze. O awans do ćwierćfinału Polka zagra z Darią Kasatkiną, z którą w ostatnich pięciu meczach straciła... 15 gemów" - pisze Daniel Topczewski.

"Iga Świątek pokonała w drugiej rundzie turnieju w Dosze Janice Tjen (6-0, 6-3). Była mistrzynią tego turnieju w latach 2022, 2023 i 2024. Bez Sabalenki jest faworytką do tytułu w tym tygodniu, obok Eleny Rybakiny" - odnotował Guillermo Falcon.

"Janice Tjen przegrała 0-6, 3-6 z rozstawioną z numerem 1 Igą Świątek w Dosze.W pierwszym secie Tjen była przytłoczona szybkością gry Świątek. W drugim secie dostosowała się i narzuciła swój styl gry, dzięki czemu mecz stał się bardziej wyrównany, ale nieco niski procent pierwszego serwisu utrudnił jej zadanie" - analizował Eddie McGhee.

Iga Świątek zacznie we wtorek WTA 1000 w Dosze od spotkania z Janice Tjen. Jeszcze przed jej spotkaniem okazało się, z kim może zmierzyć się w środę Clive Brunskill/Getty Images AFP

Iga Świątek zagra w środę o ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek miała szansę powrócić na fotel liderki rankingu po turnieju WTA 1000 w Dubaju Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

