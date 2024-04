Iga Świątek zwróciła się do kibiców. I zabolało. Tego nie chcieli od niej usłyszeć nigdy

Turniej w Stuttgarcie rozpoczął się w poniedziałek. Jest silnie obsadzony, co nie stanowi zaskoczenia. Z czołowej dziesiątki światowego rankingu brakuje jedynie Amerykanki Jessiki Peguli (5. WTA) i Greczynki Marii Sakkari (6. WTA).

Asekuracja Igi Świątek przed startem w Stuttgarcie. "Nadal jesteśmy tylko ludźmi"

- Presja czasami boli - oznajmiła nieoczekiwanie. - Zwłaszcza wtedy, kiedy wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam, a ludzie i tak krytykują. Nie znają całej prawdy. Nie wiedzą, co się dzieje także poza kortem. Czasami nie jest to łatwe.