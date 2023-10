Iga Świątek znowu pokazała moc. "To będzie dla mnie lekcja na całe życie"

Przez jego większość pozycję liderki zajmowała Świątek. Polka straciła ją po wielkoszlemowym US Open, w którym broniła tytułu, a odpadła już w czwartej rundzie po porażce z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

Potem przyszła niespodziewana przegrana z Rosjanką Weroniką Kudiermietową w Tokio, tak więc przed Pekinem było trochę wątpliwości, które miała sama zawodniczka, odnośnie formy naszej tenisistki. Ta w stolicy Chin pokazała, że jej dyspozycja znowu jest na bardzo wysokim poziomie.

"Powiedziałabym, że to ogólny stan, w jakim byłam przez kilka tygodni. Czuję, że ten turniej doda mi pewności na resztę mojej kariery, pokaże, że zawsze jest szansa na przezwyciężenie trudności i pracę nad tym, co robisz lub co czujesz. Zawsze możesz się poprawić. Czasami jest to całkiem proste, ale mamy tendencję do komplikowania tego w naszych głowach" - przyznała 22-letnia raszynianka.

Jestem naprawdę szczęśliwa, że skupiłem się na ciężkiej pracy. Opłaciło się to – może nie od razu – ale po US Open wróciłem do podstaw i po prostu naprawdę ciężko pracowałam, jeśli chodzi o tenis. Będę to nadal robić. Z pewnością zdobycie tego trofeum będzie dla mnie lekcją na całe życie ~ dodała.

Świątek w Pekinie w drodze do finału miała jeden trudniejszy mecz. Potrzebowała bowiem trzech setów , aby pokonać Francuzkę Caroline Garcię. Pozostałe spotkania wygrywała gładko, nawet w półfinale z Cori Gauff. Amerykanka przystępowała do niego, mając passę 16 kolejnych meczowych zwycięstw , na które złożyły się triumfy w Waszyngtonie, Cincinnati i wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Mimo to w starciu z Polką nie miała nic do powiedzenia .

Tenis. Igę Świątek czekają finały WTA w Cancun

Podobnie jak Rosjanka Ludmiła Samsonowa w decydującym spotkaniu, która zdołała w sumie wygrać zaledwie cztery gemy . Raszynianka od początk była mocno skoncentrowana i potrzebowała zaledwie godziny i dziewięciu minut, aby zapewnić sobie 16. turniejowe zwycięstwo w karierze. Był to także 63. wygrany przez nią mecz w tym roku, co jest najlepszym wynikiem w kobiecym tourze.

"Na pewno tutaj, w Pekinie, wszystko po prostu działało. Każdego dnia mogłem utrzymywać takie nastawienie. Podobała mi się gra na tej nawierzchni i na tych obiektach" - przyznała Polka.

Teraz czeka ją ostatni akord sezonu, czyli start w finałach WTA w Cancun. Tam rozstrzygnie się, kto zostanie numerem jeden na koniec sezonu. Szansę mają prowadząca w tym momencie Białorusinka Aryna Sabalenka i Światek. Raszynianka w najnowszym rankingu WTA traci liderki 590 punktów, ale możliwych scenariuszy jest sporo .

"Gdybym ponownie została numerem 1 na świecie, z pewnością byłabym lepiej przygotowana na wszystko. To nie jest tak, że zmieniłabym coś dokładnie, ale wiedziałabym, jak sobie z tym poradzić. Myślę, że jeśli się tego nauczę i wyciągnę z tego wnioski, będzie łatwiej. Na pewno pierwszą rzeczą jest jednak dotarcie do celu. Po prostu spróbuję to zrobić. Na razie działam krok po kroku" - stwierdziła nasza tenisistka.

Finały WTA w Cancun odbędą się w dniach 29 października-5 listopada.

Iga Świątek / AFP

