Iga Świątek zdecydowaną faworytką? Ten ranking pokazuje coś innego

Iga Świątek z Danielle Collins gra o sławę, gigantyczne pieniądze i finał Australian Open 2022. Według bukmacherów i ekspertów - m.in. Wojciecha Fibaka - faworytką półfinału Świątek - Collins jest Polka. Amerykańskie media przekonują, że większe szanse ma Danielle Collins, jako zawodniczka - ich zdaniem - bardziej odporna psychicznie.

Iga Świątek - Danielle Collins w półfinale Australian Open 2022. Kto wygra?

W aktualnym rankingu WTA Iga Świątek jest na 9. miejscu (choć już wiadomo, że po Australian Open 2022 zanotuje spory awans), a Danielle Collins - 30. To właśnie zgodnie z rankingiem WTA zawodniczki są rozstawiane w turniejowych drabinkach, to ta hierarchia w powszechnej świadomości określa, kto jest faworytem danego meczu. Nie jest to jednak jedyny tenisowy ranking, który ocenia siłę tenisistek i szanse w bezpośrednich starciach. Tak jak w przypadku piłki nożnej, dla tenisa prowadzony jest ranking Elo, tworzony w oparciu o ranking szachowy autorstwa Arpada Elo.



W przeciwieństwie do rankingu WTA, tenisowy ranking Elo bierze pod uwagę nie do której rundy danego turnieju zawodniczka dotarła, a to, z jakiej klasy rywalkami się mierzyła i jaki wynik w tych spotkaniach osiągała. W uproszczeniu: pokonanie przez nowicjuszkę rywalki z topu w I rundzie i odpadnięcie w II rundzie z przeciętną przeciwniczką, w rankingu Elo jest więcej warte niż dotarcie do III rundy po pokonaniu dwóch nisko notowanych rywalek.



Poza tym, cząstkowy ranking Elo dla tenisa uwzględnia mecze na konkretnych nawierzchniach.

W ostatnim ogólnym rankingu Elo, Iga Świątek jest na 8. miejscu, a Danielle Collins - na 13. Collins ma jednak minimalnie wyższy bilans punktowy na nawierzchni, na której rozgrywany jest Australian Open.



Przy ocenie obu rywalek w meczu, Elo w połowie bierze pod uwagę ranking ogólny danego zawodnika, a w połowie ranking na danej nawierzchni. W przypadku półfinału Australian Open 2022, ocena szans jest następująca:



Iga Świątek - 51 proc.

Danielle Collins - 49 proc.

Iga Świątek w półfinale Australian Open. Gdzie oglądać?

Mecz Igi Świątek z Amerykanką Danielle Collins rozpocznie się w czwartek 27 stycznia około godz. 10.45-11 czasu polskiego. Transmisja w Polsat Sport Box Go oraz relacja na żywo na sport.interia.pl.

