Reprezentacja Polski znakomicie rozpoczęła zmagania w United Cup w 2026 roku. Najpierw swój mecz w świetnym stylu wygrał Hubert Hurkacz, który pokonał 6:3, 6:4 notowanego aż o 80 pozycji wyżej w rankingu ATP Alexandra Zvereva. Później Iga Świątek po zaciętej batalii pokonała Evę Lys.

W związku z tym Biało-Czerwoni po dwóch meczach wygrywali z Niemcami 2:0. Nic więc dziwnego, że tuż przed mikstem doszło do nagłej zmiany - zamiast duetu Hurkacz - Świątek na kort na mecz ze Zverevem i Laurą Siegemund wyszli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Forsowanie Hurkacza, który powrócił na kort po ponad 200 dniach nieobecności nie uznano za zbyt ryzykowne i niepotrzebne.

Hurkacz i Świątek zastąpieni w United Cup. Kawa i Zieliński mieli trudne zadanie

Początek miksta nie ułożył się po myśli polskiego duetu. Mimo prowadzenia 40:30 pierwszy gem padł łupem Zvereva i Siegemund, którzy zaczęli od przełamania. Chwilę później po serii kapitalnych serwisów 28-latka zrobiło się 2:0. Dopiero trzeci gem padł łupem Biało-Czerwonych. Brylował w nim przy siatce Jan Zieliński.

Zieliński i Kawa wyraźnie się rozegrali w efekcie czego ze stanu 0:2 wyszli na prowadzenie 3:2. Kolejne dwa gemy poszły jednak na konto reprezentacji Niemiec, która znów wyszła na prowadzenie.

Zieliński i Kawa nie dawali jednak za wygraną. Kolejne przełamanie sprawiło, że po upływie niecałych 40 minut prowadzili 6:5 i byli o włos od wygranej w secie. Zverev i Siegemund wyratowali się mimo to z opresji. Wyszli na 6:6 co oznaczało, że losy partii rozstrzygnie tie-break.

Podobnie jak cały set, tak i tie-break był niezwykle zacięty, a szala zwycięstwa przechylała się to raz na jedną, to na drugą stronę. Zverev nie imponował już aż tak na serwisie i przytrafiały mu się błędy. Efekt 6:4 i piłki setowe dla Polaków. Pierwszej wykorzystać się nie udało, podobnie jak drugiej. Ostatecznie tie-break zakończył się wynikiem 8:6 dla Biało-Czerwonych.

Iga Świątek jasno o „Bitwie płci”. „To była tylko rozrywka [WIDEO] © 2025 Associated Press

Popis Zielińskiego i Kawy w United Cup. Niemcy rozbici 3:0

Drugi set lepiej tym razem zaczął polski duet. Zieliński i Kawa poruszali się świetnie na korcie i przed upływem kwadransa prowadzili 2:1 w gemach, mając na koncie przełamanie.

Chociaż później Biało-Czerwoni sami dali się przełamać, błyskawicznie odpłacili się rywalom tym samym. Ręce same składały się do oklasków. To zdecydowanie nie był dzień Zvereva, który poza polem serwisowym popełniał wiele błędów.

Zieliński i Kawa za to popełniali ich niewiele - podwyższyli prowadzenie na 5:2 i stanęli przed szansą na triumf przy swoim serwisie, a co za tym idzie wygraną 3:0 nad Niemcami w United Cup. Prosty błąd Zielińskiego przy siatce poskutkował tym, że rywale wybronili się z opresji.

Na szczęście Biało-Czerwoni nie dali wytrącić się z równowagi i już w kolejnym gemie domknęli kwestię triumfu. Walka na korcie w Sydney trwała ponad półtotrej godziny. Wynik 7:6(6), 6:3 pokazywał wyraźnie, kto był tego dnia lepszy.

Katarzyna Kawa PAWEL JASKOLKA Newspix.pl

Alexander Zverev Lairys Laurent/ABACA Newspix.pl

Iga Świątek Robert Prange Getty Images