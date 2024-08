Iga Świątek zaskoczona przez dziennikarzy. „To najlepsze pytanie, jakie usłyszałam”

- Po półfinale znalazłam się w najtrudniejszej sytuacji w karierze, ale poradziłam sobie. Byłam się w stanie zebrać w mniej niż 24 godziny. Podeszłam normalnie do kolejnego meczu, zachowałam pełen profesjonalizm - opowiadała Świątek o okolicznościach zdobycia brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

- Ten krążek trochę przypomina mi różowe złoto i pasuje do zegarka, więc wszystko się zgadza. Jestem ogromnie dumna z tego medalu - dodała najlepsza tenisistka świata.

Świątek: Po wygranym meczu lubię zjeść burgera

Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Domu Polskim, Świątek została zapytana również, co lubi zjeść po wygranych spotkaniach. Ta kwestia mocno ożywiła najlepszą zawodniczkę świata.

To najlepsze pytanie, jakie usłyszałam w tym tygodniu

- Lubię burgera, ale z tych zdrowszych, a nie tych z niewiadomego pochodzenia. Na pewno nie będę teraz jadła kurczaka z ryżem czy z makaronem, bo to jem przed meczami i nie kojarzy mi się już zbyt dobrze i pewnie już tak zostanie do końca życia - przyznała.

- Bardzo cieszę się z krążka, bo Iga jako pierwsza z Polek zrobiła szlema, a teraz medal olimpijski, więc jest to powód do dumy. Brązowy medal to super wynik. Świętowaliśmy skromnie, wybraliśmy się na kolację - opowiadał.