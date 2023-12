Odkąd szkoleniowcem Polki został Wiktorowski, zawodniczka sięgnęła łącznie po 14 tytułów, w tym trzy te najcenniejsze - wielkoszlemowe. Oboje współpracują już od dwóch lat. W tym sezonie konto raszynianki wzbogaciło się aż o sześć tytułów . Były to zwycięstwa w: Dausze, Stuttgarcie, Rolandzie Garrosie, Warszawie, Pekinie i w Cancun, a ponadto dwa razy dochodziła do finałów - w Dubaju i Madrycie.

Co prawda po wielkoszlemowym US Open Świątek straciła prowadzenie w rankingu WTA, ale odzyskała je w wyśmienitym stylu. Na koniec wygrała bowiem 11 meczów z rzędu , triumfując w stolicy Chin i meksykańskim kurorcie. Odzyskała więc liderowanie wśród kobiet, a w poniedziałek zaczęła już 81. tydzień na czele tego zestawienia.

W drużynie The Hawks Świątek, Hurkacz, Francuzka Caroline Garcia i Norweg Casper Ruud połączą siły pod okiem Simona Aspelina. Sabalenka z Białorusi zagra w drużynie The Kites razem z Grekiem Tsitsipasem, Hiszpanką Paulą Badosą i Bułgarem Grigorem Dymitrowem w drużynie, którą będzie trenował Robert Lindstedt. The Eagles będzie reprezentowany przez Rosjan Miedwiediewa, Rublowa, Mirrę Andriejewę i Amerykankę Sofię Kenin. Ich szkoleniowcem będzie John-Laffnie De Jager. W skład The Falcons wejdą Kazaszka Rybakina, Kanadyjka Leylah Fernandez oraz Amerykanie Frances Tiafoe i Taylor Fritz, a Chris Groh ma na celu poprowadzenie ich do sukcesu.