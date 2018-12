Iga Świątek zakończyła zgrupowanie w Alicante

Tenisistka Iga Świątek zakończyła tygodniowe zgrupowanie w Alicante, które było ostatnim etapem jej przygotowań do nowego sezonu. Triumfatorka tegorocznej edycji juniorskiego Wimbledonu 23 grudnia leci do Auckland, gdzie ma wystąpić w swoim pierwszym turnieju WTA.

Świątek nie po raz pierwszy przygotowywała się do nowego sezonu w Hiszpanii. Przed minionym sezonem spędziła tydzień w akademii Rafaela Nadala na Majorce. Tym razem wraz ze swoim sztabem szkoleniowym udała się do Alicante, gdzie jej sparingpartnerami byli zawodnicy z grupy uniwersyteckiej. Spotkała tam także doświadczonych zawodowych tenisistów, m.in. Guillermo Garcię Lopeza.



Przed wyjazdem do Hiszpanii 17-letnia warszawianka trenowała w stolicy oraz brała udział w krótkim zgrupowaniu reprezentacji Polski w Pucharze Federacji, które odbyło się w Zielonej Górze. Teraz, zgodnie z planem sztabu szkoleniowego, 179. rakieta świata ma mieć kilka dni odpoczynku. Po nich 23 grudnia Świątek ruszy w długą podróż na turniej inaugurujący nowy sezon, jej pierwszy w pełni wypełniony startami seniorskimi.



Nastolatka ze stolicy w pierwszej kolejności uda się do Auckland, gdzie ma wystąpić w trzystopniowych eliminacjach. Jeśli je przejdzie, to wystąpi w rozpoczynającej się 31 grudnia głównej części imprezy. Świątek nigdy wcześniej nie startowała w turnieju WTA. W jej dalszych planach na styczeń jest udział w kwalifikacjach Australian Open. To będzie jej kolejny debiut - po raz pierwszy weźmie bowiem udział w seniorskiej odsłonie Wielkiego Szlema.