Australijka nie wzięła udziału w praktycznie kończących sezon finałach WTA w Guadalajarze, ale 7582 punkty spokojnie pozwoliły jej utrzymać prowadzenie. Na drugim miejscu pozostała Białorusinka Aryna Sabalenka (6380 pkt), a na trzecie awansowała Garbine Muguruza (5685). Hiszpanka awansowała z piątego po wygraniu finałów WTA.



Czwartą pozycję utrzymała Czeszka Karolina Pliškova, a o dwie (z trzeciej) spadła jej rodaczka Barbora Krejčikova. Szóste miejsce utrzymała Greczynka Maria Sakkari, na siódme, z ósmego, awansowała Anett Kontaveit - finalistka z Gaudalajary), z kolei na ósme z 10. Hiszpanka Paula Badosa.



Świątek pozostała na dziewiątej pozycji, zgromadziwszy 3786 punktów, co jest jej najlepszym wynikiem na koniec sezonu. Przed rokiem Polka była 17.

Reklama

Pierwszą dziesiątkę zamyka Tunezyjka Ons Jabeur, która spadła z siódmego miejsca.



Ranking WTA. Osiem z Guadalajary oraz Barty i Jabeur

Oprócz Barty i Jabeur wszystkie pozostałe tenisistki to uczestniczki finałów WTA z Guadalajary.

Jeśli chodzi o inne Polki, to Magda Linette, Magdalena Fręch i Urszula Radwańska zanotowały niewielkie spadki, natomiast niewielki wzrost przypadł Katarzynie Kawie.

W tym roku punkty można zdobyć jeszcze w trzech turniejach niskiej kategorii WTA 125 (challengery) - w grudniu w Angers i Limoges we Francji oraz w obecnie trwającym w Montevideo.

Ranking WTA Tour 1. (1) Ashleigh Barty (Australia) 7582 pkt 2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 6380 3. (5) Garbine Muguruza (Hiszpania) 5685 4. (4) Karolina Pliškova (Czechy) 5135 5. (3) Barbora Krejčikova (Czechy) 5008 6. (6) Maria Sakkari (Grecja) 4385 7. (8) Anett Kontaveit (Estonia) 4351 8. (10) Paula Badosa (Hiszpania) 3849 9. (9) Iga Świątek (Polska) 3786 10. (7) Ons Jabeur (Tunezja) 3455 ... 57. (56) Magda Linette (Polska) 1142 102. (99) Magdalena Fręch (Polska) 783 154. (156) Katarzyna Kawa (Polska) 474 210. (205) Urszula Radwańska (Polska) 324

Zdjęcie Iga Świątek / AFP

Pawo



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.03% Iga Baumgart-Witan 2.74% Jan Błachowicz 1.71% Patryk Dobek 3.34% Jan-Krzysztof Duda 2.06% Kajetan Duszyński 2.32% Paweł Fajdek 2.85% Maryna Gąsienica-Daniel 0.8% Małgorzata Hołub-Kowalik 2.25% Hubert Hurkacz 6.03% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 2.19% Natalia Kaczmarek 2.19% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 2.22% Malwina Kopron 1.61% Dawid Kubacki 2.55% Bartosz Kurek 2.64% Wilfredo Leon 3.09% Robert Lewandowski 7.39% Natalia Maliszewska 1.28% Tadeusz Michalik 0.61% Aleksandra Mirosław 0.77% Katarzyna Niewiadoma 1.59% Wojciech Nowicki 3.14% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 1.26% Kamil Stoch 3.21% Iga Świątek 7.14% Justyna Święty-Ersetic 5.36% Dawid Tomala 3.34% Anita Włodarczyk 8.83% Karol Zalewski 1.46% Bartosz Zmarzlik 3.53% Piotr Żyła 4.45%

głosów: 1714

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL