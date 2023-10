- Co roku czas wokół Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest dla mnie momentem zatrzymania i docenienia pracy nad sobą, jaką codziennie wykonuję, jako tenisistka i jako człowiek - takimi słowami rozpoczyna się wpis naszej gwiazdy sportu, bardzo dojrzałej 22-letniej sportsmenki.

Iga Świątek wykłada krocie. "Wiecie, że to już moja mała tradycja..."

I prędko przeszła do konkretów, które precyzują wszystko to, o co chcieliby dopytać kibice Igi Świątek, a także dziennikarze. Platformą, jaką wybrała na wypuszczenie tego komunikatu w świat w językach polskim i angielskim, są media społecznościowe.

- Wiecie, że to już moja mała tradycja, że co roku wykorzystuję ten czas, żeby przypomnieć, jak ważne jest czynienie priorytetu ze zdrowia psychicznego, naszego, naszych bliskich, dzieciaków... Mówię głośno o tym, jak ważne jest to dla mnie i chcę wesprzeć to konkretnym działaniem, bo wiem, że czyny mówią głośniej niż słowa - kontynuowała Świątek.

- W tym roku przekażę 300 tys. złotych UNICEF Poland na pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie. Dzięki środkom pochodzącym od Darczyńców UNICEF może nieść wsparcie psychologiczne dzieciom, młodzieży, opiekunom, rodzinom i szerszej społeczności poprzez szereg interwencji ~ przekazała nasza znakomita ambasadorka

Dar finansowy to jedno, ale Iga zaapelowała także do wszystkich, aby jako społeczeństwo mieć oczy szeroko otwarte.

- Jak co roku zachęcam do tego, żeby rozejrzeć się wokół siebie i sprawdzić, czy ktoś obok może potrzebować naszej pomocy i uwagi albo dowolną kwotą na miarę swoich możliwości wesprzeć jedną z organizacji pomocowych, takich jak choćby UNICEF Polska, które zajmują się profesjonalną i systemową pomocą. Wiem, że dla wielu osób to ważne, aby osoby publiczne kojarzone z "sukcesem" mówiły o tym głośno: to ludzkie i normalne, że zmagamy się z problemami, to normalne korzystać ze wsparcia, chodzić na terapię, gdy tego potrzebujemy. To normalne prosić o pomoc. To normalne, że nie ze wszystkim możemy poradzić sobie sami. I mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie sam, bo zawsze znajdzie się dobry i świadomy człowiek obok. Tego nam życzę z okazji tygodnia, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - czytamy w obszernym stanowisku gwiazdy światowego tenisa.

Iga Świątek / AFP COREY SIPKIN/ / AFP

Iga Świątek / MATTHEW STOCKMANGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP / AFP

Iga Świątek / AFP