Iga Świątek wróci na pozycję numeru jeden. Ekspert nie ma wątpliwości

I choć Świątek, po wielkoszlemowym US Open, gdzie broniła tytułu, a odpadła w czwartej rundzie, straciła pozycję numeru jeden na świecie, to może na nią wrócić w najbliższej przyszłości .

To wojowniczka. Ona jest taką osobą, dla której nie ma to znaczenia, niezależnie, czy jest "jedynką" czy "dwójką", to zawsze pokazuje, że chce się poprawiać. Dlatego próbuje nowych rzeczy

"Kiedy jesteś na korcie, to jesteś zdany tylko na siebie, ale poza nim masz obok siebie ludzi, którzy podpowiadają nowe pomysły i to, co powinno się robić. Myślę, że to dobrze, iż, choć nie jest już numerem jeden, nie jest to dla niej wyniszczające. Zamiast tego gra coraz lepiej i na pewno będzie w czołówce zestawienia przez wiele lat, a w pewnym momencie wróci na pozycję numeru jeden" - stwierdził Corretja.