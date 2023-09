Myślę, że Tokio i Pekin to będą inne turnieje. Owszem grałam w Tokio, ale na igrzyskach, bez kibiców, na innych kortach. Będę miała jet laga do przejścia, którego nigdy nie miałam, bo lecąc do Australii jest trochę inaczej. Ale to trochę lżejsza część sezonu, jeśli chodzi o presje, oczekiwania, intensywność. Mamy czas już po Wielkich Szlemach. Będę starała się podejść do tego zupełni inaczej i zobaczę, jak uda mi się wypaść.

~ Iga Świątek