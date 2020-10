Iga Świątek jutro około godziny 17 otrzyma wynik testu na obecność koronawirusa - dowiedziała się Interia. Zwyciężczyni turnieju Roland Garros w ostatnich dniach miała kontakt z zakażonym prezydentem Andrzejem Dudą.

W piątek Iga Świątek spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, u którego następnego dnia wykryto koronawirusa. To sprawiło, że pod znakiem zapytania stanęła możliwość wyjazdu tenisistki do Austrii, gdzie miała rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu.

Jak dowiedziała się Interia, Świątek wynik testu pozna w środę około godziny 17. Jeśli wynik będzie negatywny, zgrupowanie rozpocznie się zgodnie z planem - potwierdził trener tenisistki Piotr Sierzputowski.



Do tej pory 19-latka pracowała w domu, przygotowując się do rozpoczęcia nowego sezonu.

- Iga dostała rozpiskę ćwiczeń od trenera przygotowania fizycznego i wykonuje je, żeby nie stracić tego, co jest już wypracowane - mówił we wtorek dla Interii Sierzputowski.



Zwyciężczyni niedawnego Roland Garrosa ma zaplanowany wyjazd na obóz przygotowawczy do Austrii. Więcej informacji, a także wynik testu Igi Świątek pojawi się jutro na łamach Interii.



