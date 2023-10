Informacja o tym, że Iga Świątek nie weźmie udziału w finałach Billie Jean King Cup , które odbędą się w dniach 7-12 listopada w Sewilli, obiegła media w ostatnią sobotę, czyli w dniu, kiedy Polka ograła Coco Gauff i awansowała do turnieju finału w Pekinie. Następnego dnia wiceliderka rankingu WTA pokonała Ludmiłę Samsonową , odnosząc kolejne turniejowe zwycięstwo w karierze. Mimo to w kolejnych dniach więcej niż o wyczynie Polki mówi się o tym, że nie pojawi się w Sewilli.

Były prezes PZT krytykował Igę Świątek. Mocne słowa Skrzypczyńskiego

W tamtym roku też terminarz, a inne grały. W tym roku tak samo, a zobaczymy, kto z tej ósemki zagra jak dostanie powołanie. Zgadzam się, że terminarz jest beznadziejny, ale ITF dał Polsce dziką kartę ze względu na deklarację gry Igi w tym finale, dodatkowo mecze z udziałem Polski zostały przesunięte na koniec. Nie chcę tutaj siać fermentu, ale... drugi raz taka sytuacja to dla mnie słabe, tym bardziej, że są to finały, gdzie gra się o sławę również dla swojej ojczyzny i oczywiście pieniądze

Swój wpis pod postem byłego prezesa PZT zamieścił też Radosław Nijaki, były tenisista, a obecnie trener i komentator, który zaapelował o "zachowanie zimnej krwi i zostawienie Igi w spokoju". Dyskusja toczyła się w sobotę, przez co Nijaki zwrócił też uwagę na kolejny mecz Świątek. "Skupmy się na finale w Pekinie" - napisał, na co odpowiedział mu Skrzypczyński.

"A co my z tego finału jako Polska mamy? A teraz weź na wagę np. wygranie jako polska reprezentacja finałów BJKC?! Radek, nie można być Polakiem kiedy Ci jest wygodnie, podobnie jak nie możesz grać w reprezentacji tylko wtedy, kiedy Ci pasuje, a pier*******, że to sport indywidualny to gruba bzdura" - stwierdził.