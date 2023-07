- Iga to niesamowity talent, wyjątkowy człowiek i urocza dziewczyna. Kocham ją oraz jej zespół i nie mogłabym być bardziej dumna z tego, że przejęła po mnie fotel liderki rankingu, ponieważ uprawia ten sport we właściwy sposób, ma wiele energii i charyzmy - mówiła z dumą Barty o Świątek, odnosząc się do przejęcia przez Polkę miana pierwszej rakiety świata.