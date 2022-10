Iga Świątek powróciła do rywalizacji po ponad trzech tygodniach przerwy od zwycięskiego US Open 2022. W WTA w Ostrawie liderka światowego rankingu rozegrała swój pierwszy mecz w środę z Ajlą Tomljanović (34. WTA). Australijka, która do turnieju przedzierała się przez kwalifikacje skreczowała w drugim secie z powodu kontuzji kolana. Tomljanović poddała mecz ze Świątek przy stanie 7:5, 2:2 na korzyść Polki.

Kiedy Iga Świątek zagra w ćwierćfinale WTA w Ostrawie?

W czwartek Iga Świątek ma czas na odpoczynek przed rywalizacją w kolejnych meczach o ósmy tytuł w 2022 roku. Świątek zagra następny mecz w Ostrawie w ćwierćfinale w piątek 7 października. Przypomnijmy, że przed rokiem Świątek doszła do półfinału WTA w Ostrawie. Wówczas Polka przegrała z Greczynką Marią Sakari, a finał wygrała Estonka Anett Kontaveit.

Z kim zagra Świątek w 1/4 finału w WTA w Ostrawie? Kto rywalką Polki?

Zawodniczka z Raszyna będzie miała zatem okazję do oglądnięcia spotkania swojej kolejnej rywalki. W czwartek ok. godziny 13.30 odbędzie się spotkanie Caty McNally - Karolina Muchova. To właśnie Amerykanka lub Czeszka będzie kolejną przeciwniczką Igi Świątek.

Zarówno z 20-letnią McNally, jak i 26-letnią Muchovą Świątek nie ma jeszcze na koncie zwycięstwa. Polka przegrała z Amerykanką w półfinale juniorskiego Rolanda Garrosa w 2018 roku 6:3, 6:7, 4:6 Wówczas Caty McNally przegrała w finale tamtego turnieju z rodaczką Cori Gauff. Triumf w starciu z Igą Świątek ma na koncie także Karolina Muchova. Czeszka okazała się lepsza od raszynianki w pierwszej rundzie turnieju WTA w Prawdze w 2019 roku. Wtedy grająca w turnieju z "dziką kartą" Muchova wygrała 4:6, 6:1, 6:4, a potem dotarła do finału, w którym uległa Szwajcarce Jil Teichmann.

Caty McNally do turniejowej drabinki w Ostrawie dostała się za sprawą kwalifikacji. Amerykanką pokonała w nich Chinkę Xiyu Wang oraz Słowaczkę Annę Karolinę Schmiedlovą. W pierwszej rundzie pokonała także kwalifikantkę - Rosjankę Annę Blinkową (137. WTA) 6:1, 6:2. Karolina Muchova zmagania we własnym kraju rozpoczęła od pierwszej rundy, w której pokonała piętnastą w światowym rankingu Brazylijkę Beatriz Haddad Maię 6:4, 6:4. Dotychczas odbył się jeden mecz pomiędzy McNally a Muchovą, w którym Czeszka wygrała gładko 6:1, 6:2 w starciu drugiej rundy turnieju w Melbourne (w lutym 2021 r.).

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek w ćwierćfinale WTA w Ostrawie w telewizji i Internecie?

Rywalizację podczas WTA w Ostrawie 2022 można oglądać w telewizji w Canal+. Transmisja meczu Igi Świątek w ćwierćfinale będzie także dostępna w Internecie na Canal+online. Turniej można obejrzeć również na urządzeniach mobilnych. Tekstowa relacja "na żywo" występu Świątek w 1/4 finału WTA w Ostrawie w Interii.