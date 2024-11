Iga Świątek traci kolejną potencjalną rywalkę. To koniec. Plany legły w gruzach

Dla Bianki Andreescu (133. WTA) to wyjątkowo trudny sezon . Niemal nieustannie zmaga się z kontuzjami. Po dziewięciomiesięcznej przerwie spowodowanej urazem pleców zagrała bez powodzenia w Roland Garros. Nieudany okazał się również start w US Open.

W październiku widzieliśmy ją w Osace i Tokio (ćwierćfinał WTA 500). Jak się okazuje, były to jednak jej ostatnie podrygi w tym roku. Kanadyjska federacja ogłosiła, że 24-letnia zawodniczka nie weźmie udziału w zbliżających się finałach Billie Jean King Cup .

Andreescu woli dmuchać na zimne. Chce demonstrować na korcie szczytową formę. A to się nie uda bez dłuższego czasu poświęconego na odpoczynek i regenerację .

Polskie tenisistki czekają na rewanż z Kanadą. Jest Świątek, nie ma Andreescu

"Jestem rozczarowana, że nie będę mogła dołączyć do drużyny w Maladze, ale wierzę w jej zdolność do obrony tytułu. Nasz zespół ma świetną energię i dynamikę. Jeśli ktoś może wygrać dwa tytuły z rzędu, to właśnie ten team!" - słowa Andreescu czytamy w komunikacie Tennis Canada.