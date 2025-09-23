Iga Świątek szykuje się do turnieju. A Sabalenka tysiące kilometrów dalej

Iga Świątek w związku z aferą dopingową w ubiegłym roku zmuszona była ominąć azjatycką część sezonu, co mocno wpłynęło na jej sytuację na arenie międzynarodowej - Polka straciła wówczas miano liderki światowego rankingu i do tej pory nie udało jej się odzyskać tego tytułu. Kibice zacierali dłonie, mając nadzieję na zaciętą walkę o miejsce na szczycie pomiędzy Igą Świątek i liderującą obecnie Aryną Sabalenką w Azji - niestety jednak Białorusinka z powodu kontuzji musiała zrezygnować z występu w Pekinie.

"Z przykrością muszę poinformować o moim wycofaniu się z tegorocznego China Open z powodu niegroźnej kontuzji, jakiej doznałam po US Open. Jestem teraz w stu procentach skupiona na powrocie do zdrowia przed końcówką tegorocznego sezonu" - przekazała 27-latka za pośrednictwem organizatorów turnieju.

Iga Świątek gotowa na Pekin, a Aryna Sabalenka korzysta z życia w Grecji. Pokazała fotki na jachcie

Aryna Sabalenka na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych, jak przebiega jej okres rekonwalescencji. Jak się okazuje, tenisistka zdecydowała się ładować baterie i leczyć kontuzję na luksusowym jachcie w Grecji. Tam towarzyszy jej ukochany - Georgios Frangulis. Romantycznymi kadrami z partnerem pochodząca z Mińska gwiazda podzieliła się ze światem za pośrednictwem Instagrama.

"Grecjo, masz moje serce" - napisała krótko świeżo upieczona triumfatorka US Open.

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa skrzętnie wykorzystuje natomiast nieobecność w Azji swojej najgroźniejszej rywalki. Podczas gdy Sabalenka wypoczywa tysiące kilometrów dalej, Świątek sięgnęła po końcowy triumf w turnieju rangi WTA 500 w Seulu, a wyczyn ten planuje powtórzyć także w Pekinie, gdzie w najbliższych dniach odbędzie się impreza rangi WTA 1000. Polka będzie tam rozstawiona z numerem pierwszym. Poczynania naszej gwiazdy na pekińskich kortach śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

