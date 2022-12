Iga Świątek startuje od zera. "Odcinam wszystko, co się wydarzyło"

Pierwsze mecze o punkty do rankingów w 2023 roku wystartowały dziś nad ranem polskiego czasu - o godz. 2 na kort wyszli Amerykanin Taylor Fritz i Czech Jiří Lehečka. Przed południem naszego czasu zacznie się mecz "polskiej" grupy Kazachstan - Szwajcaria, a biało-czerwoni do Sylwestra mogą jeszcze odpoczywać. W sobotę bowiem rozpoczną pojedynek z Kazachstanem: Iga Świątek zmierzy się wtedy z Julią Putincewą (godz. 6.30), a Daniel Michalski - z Timofiejem Skatowem (ok. godz. 8).