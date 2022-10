Iga Świątek przyćmiona! Ta liczba rzuca na kolana

Choć w tenisowym świecie niepodważalnie rządzi obecnie Iga Świątek, szerokie grono tenisistek robi, co może, by dotrzymać jej kroku. Jedną z tych, która w ostatnim czasie pozytywnie zaskakuje wynikami jest Jessica Pegula. Amerykanka nocą z soboty na niedzielę awansowała do finału turnieju WTA w Guadalajarze, a "przy okazji" pochwalić się może osięgnięciem przyćmiewającym nawet dokonania naszej gwiazdy.

Zdjęcie Jessica Pegula (z lewej) grała z Igą Świątek przed kilkoma dniami - w półfinale turnieju w San Diego / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Michael Owens/mo / mo / AFP