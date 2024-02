Iga Świątek przegrała z nią w finale. Nie będzie powtórki, rywalka podjęła decyzję

Krejčikova w tym sezonie doszła już do dwóch ćwierćfinałów. Najpierw w Australian Open, gdzie przegrała z późniejszą triumfatorką Białorusinką Aryną Sabalenką , a później w Abu Zabi, gdzie lepsza okazała się Rosjanka Ludmiła Samsonowa .

To nie koniec złych wieści dla organizatorów. W Dubaju nie zagra bowiem także Naomi Osaka. Japonka wraca do występów na korcie po przerwie macierzyńskiej. W Dausze doszła do ćwierćfinału, w którym jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliškova.