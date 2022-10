Iga Świątek przed WTA Finals. "Motywacja nie zawsze musi być najwyższa"

Już w poniedziałek rozpocznie się kończący sezon tenisowy turniej WTA Finals w Fort Worth. Iga Świątek trafiła do grupy z Darią Kasatkiną, Caroline Garcią i Coco Gauff. Z Rosjanką zagra we wtorek po godzinie 23:00, z Francuzką w czwartek, a z Amerykanką w sobotę. W drugiej grupie są Ons Jabeur, Jessica Pegula, Maria Sakkari i Aryna Sabalenka. Raszynianka wzięła udział w konferencji prasowej przed startem imprezy.

Iga Świątek o zawieszeniu Simony Halep. "Mam nadzieję, że to się szybko wyjaśni"

- Chcę grać w WTA Finals co roku. W tej edycji są nieco inne zawodniczki, sama jestem ciekawa, jak to będzie. Moja motywacja nie zawsze musi być najwyższa, by grać dobrze. Trzeba to dobrze balansować - przyznała, cytowana na Twitterze przez dziennikarza Sport.pl Dominika Senkowskiego.

Odniosła się także do sytuacji Simony Halep. W organiźmie Rumunki wykryto niedozwolone substancje i została ona tymczasowo zawieszona. - Byłam zaskoczona, nie spodziewałam się tej wieści. Zawsze miałam przekonanie, że Simona gra fair. Mam nadzieję, że to się szybko wyjaśni. To musi być rozczarowujące. Najważniejsze dla mnie jest, by dbać o siebie - powiedziała.

W poprzednim sezonie WTA Finals wygrała Garbine Muguruza. Hiszpanka w tym roku nie dostała się do finałowej ośemki. W 2015 roku w tym turnieju najlepsza okazała się Agnieszka Radwańska.