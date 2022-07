Iga Świątek poznała kolejną możliwą rywalkę. Koszmarnie wspomina mecz z Polką

W pierwszym secie sobotniego starcia Barbora Krejczikova nie dała Ajli Tomljanović żadnych szans. Czeszka przełamała rywalkę już w pierwszym gemie i choć sama błyskawicznie straciła serwis, ostatecznie wygrała całą partię 6:2.

Początek drugiego seta był zgoła inny. Ajla Tomjlanović wygrała dwa pierwsze gemy, ale dwa kolejne należały już do jej przeciwniczki. Później obie zawodniczki zastosowały zasadę "gem za gem", utrzymując serwis. Zmieniło się to dopiero w gemie numer 10, gdy Australijka przełamała Czeszkę, wygrywając 6:4 i tym samym doprowadzając do trzeciego seta.

W nim także była górą, wygrała 6:3 i to ona awansowała do czwartej rundy Wimbledonu.

Wimbledon 2022. Ajla Tomjlanović potencjalną rywalką Igi Świątek w czwartej rundzie

Ajla Tomjlanović zajmuje obecnie 44. miejsce w rankingu WTA. Z najwyższej w karierze 38. lokaty mogła cieszyć się na początku bieżącego roku. 29-latka wciąż czeka na swój pierwszy tytuł.

Do tej pory Australijka mierzyła się z Igą Świątek tylko raz. Do ich pojedynku doszło w 2019 roku w Toronto. Ajla Tomjlanović skreczowała wówczas w szóstym gemie pierwszego seta. By kolejny raz zmierzyć się z Australijką, Polka musi pokonać w sobotę Alize Cornet.

