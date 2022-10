Iga Świątek poznała dwie kolejne rywalki w mistrzostwach WTA

Stało się tak po zwycięstwie Ludmiły Samsonowej nad Aryną Sabalenką w drugiej rundzie turnieju WTA w Guadalajarze. Rosjanka pokonała Białorusinkę 6:4, 2:6, 6:2.

Tym samym, jak podał WTA Insider, Samsonowa nie tylko przedłużyła swoje szanse, aby pojechać do Teksasu, ale także zapewniła awans do tego turnieju Amerykance Gauff i Francuzce Garcii.

Wcześniej zapewniony udział miały: Świątek, Tunezyjka Ons Jabeur i Amerykanka Jessica Pegula. Do obsadzenia pozostały jeszcze trzy miejsca i Sabalenka nie straciła jeszcze szans.

Tenis. W Gaudalajarze nie ma już Magdy Linette i Magdaleny Fręch

Porażka Białorusinki, która w Guadalajarze, była rozstawiona z "dwójką", to na razie największa niespodzianka w tym turnieju. Natomiast Samsonowa po raz pierwszy wygrała z zawodniczką z czołowej piątki rankingu WTA.

W Meksyku w grze pojedynczej występowały dwie Polki - Magda Linette i Magdalena Fręch. Poznanianka odpadła w pierwszej rundzie, natomiast łodzianka, która do turnieju głównego przebijała się przez kwalifikacje, w drugiej, przegrywając w środę z Amerykanką Danielle Collins .

