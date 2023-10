Iga Świątek powiedziała wprost. "To ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałam"

Świątek po triumfie przyznała, że "to była ostatnia rzecz, jakiej się spodziewała". Polka w tym sezonie wygrała wcześniej cztery turnieje, ale od pewnego momentu jej wyniki się pogorszyły. Po US Open, gdzie broniła tytułu i odpadła już w czwartej rundzie, przegrywając z Łotyszką Jeleną Ostapenko, straciła pozycję numer jeden w rankingu WTA, którą zajmowała przez 75 tygodni.

Potem przyszła niespodziewana przegrana z Rosjanką Weroniką Kudiermietową w Tokio, tak więc przed Pekinem było trochę wątpliwości, które miała sama zawodniczka, odnośnie formy naszej tenisistki. Ta w stolicy Chin pokazała, że jej dyspozycja znowu jest na bardzo wysokim poziomie.

"Jestem bardzo szczęśliwa z powodu zwycięstwa. Na pewno to była ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałam przed turniejem" - przyznała po finałowym spotkaniu z Ludmiłą Samsonową. Rosjanka w decydującym spotkaniu zdołała w sumie wygrać zaledwie cztery gemy . Raszynianka od początku była mocno skoncentrowana i potrzebowała zaledwie godziny i dziewięciu minut, by zapewnić sobie kolejny triumf.

"To spotkanie, choć wynik może sugerować inaczej, nie było łatwe. To był intensywny pojedynek, a ja nałożyłam na siebie wiele presji" - stwierdziła Świątek.

Świątek w Pekinie w drodze do finału miała jeden trudniejszy mecz. Potrzebowała bowiem trzech setów , aby pokonać Caroline Garcię. Pierwszego seta do ośmiu w tie-breaku wygrała Francuzka, a w drugim była już bliska przypieczętowania końcowego zwycięstwa. Przy stanie 6:5 Garcia prowadziła nawet 30:15 przy serwisie Igi, ale wtedy nasza tenisistka wyratowała się i doprowadziła do kolejnej decydującej rozgrywki w tym spotkaniu .

Tenis. Iga Świątek: Każdy punkt miał znaczenie

W meczu z Caroline każdy punkt miał znaczenie. Mieliśmy dwa tie-breaki. Najtrudniej było zachować pozytywne nastawienie, ale udało mi się to zrobić dzięki pozytywnemu nastrojowi, jaki towarzyszył mi od początku turnieju ~ mówiła Polka.

Pozostałe spotkania wygrywała gładko, nawet w półfinale z Cori Gauff. Amerykanka przystępowała do niego, mając passę 16 kolejnych meczowych zwycięstw , na które złożyły się triumfy w Waszyngtonie, Cincinnati i wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Mimo to w starciu z Polką nie miała nic do powiedzenia .

"Próbuję utrzymać moje oczekiwania na niskim poziomie tak długo, jak to możliwe, i skupiam się na pracy, ponieważ to, co zrobiłam po US Open, zagłębiając się w technikę i naprawdę ciężko pracując, się opłaciło. Postaram się to kontynuować" - przyznała raszynianka, przed którą ostatni akord w sezonie, występ w finałach WTA.

Wiemy już, jaka jest obsada tej imprezy. Jeśli wszystkie panie będą zdrowe, to ósemkę finalistek tworzą: Białorusinka Aryna Sabalenka, Świątek, Gauff, Kazaszka Jelena Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula, Czeszki Marketa Vondroušova i Karolina Muchova oraz Tunezyjka Ons Jabeur.

I na pewno będzie nowa triumfatorka tego turnieju, bo żadna z wymienionych jeszcze go nie wygrała.

Finały WTA odbędą się w dniach 29 października-5 listopada.

