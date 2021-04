To była prawdziwa gratka dla fanów tenisa oraz narciarstwa alpejskiego. Kibice mogli śledzić na żywo rozmowę Igi Świątek oraz Mikaeli Shiffrin.

Dawid Celt dla Interii: Iga Świątek podjęła taką a nie inną decyzję.

Transmisja live na Instagramie została zorganizowana przez plebiscyt Laureus Sports Award. Wcześniej Iga Świątek została nominowana przez niego w kategorii "Objawienie roku". 19-letnia tenisistka w zeszłym roku niespodziewanie wygrała singlowy turniej Rolanda Garrosa, w deblowym dochodząc do półfinału.



Nasza tenisistka porozmawiała za pomocą Instagrama ze słynną narciarką alpejską Mikaelą Shiffrin.



Obie porozmawiały m.in. o nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Tokio. Shiffrin zauważyła, że ocena wielu sportowców uzależniona jest właśnie od zawodów takiej rangi, które odbywają się bardzo rzadko.



Świątek porozmawiała z Shiffrin

- Nawet jeśli nie pójdzie mi tak dobrze w Tokio, będę miała okazję zrehabilitować się na innych turniejach. Dam z siebie wszystko w Tokio, ale wiesz... wciąż jestem młoda - odpowiedziała jej Świątek.



Polka wróciła też do zwycięstwa w Rolandzie Garrosie.



- Po sukcesie oczekiwania są wyższe. Zawsze myślałem, że jak wygram Wielkiego Szlema, będę szczęśliwa do końca życia. A tak naprawdę od tamtego czasu oczekiwania są tylko wyższe i jest ciężej im sprostać - powiedziała Świątek.



Nasza tenisistka pochwaliła się też swoją pasją, którą jest... układanie puzzli. Pokazała też obraz nad którym pracuje - jest to wizerunek Mony Lisy.





Zdjęcie Iga Świątek / AFP

