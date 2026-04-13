Iga Świątek pokazała zdjęcie sprzed lat. Posypały się komentarze

Po pierwszej części sezonu na twardych kortach Iga Świątek podjęła bardzo ważne i trudne decyzje. Zakończyła współpracę z Wimem Fissettem, którego miejsce zajął Francisco Roig.

Pod wodzą nowego szkoleniowca i samego Rafaela Nadala Polka trenowała na Majorce, gdzie przygotowywała się na ziemną część kampanii. To właśnie na mączce przez lata czuła się najlepiej. W końcu cztery tytuły Roland Garros nie wzięły się znikąd.

Obecnie nasza reprezentantka przebywa w Niemczech, gdzie lada moment rozpocznie zmagania na WTA 500 Stuttgart. To halowy turniej rozgrywany na sztucznej nawierzchni ziemnej, który Świątek wygrywała już dwukrotnie - w 2022 i 2023 roku.

Okazuje się, że teraz firma Tecnifibre przygotowała dla 24-latki... nową rakietę. "Od jej pierwszej rakiety aż po tę, która jest wyłącznie jej - T-Fight IG. Ta sama pasja. Ta sama radość. Tylko kilka trofeów więcej zdobytych po drodze. Nowa rakieta T-Fight IG oddaje jej więź z kortem ziemnym - oraz cztery kultowe tytuły zdobyte na nim" - czytamy w najnowszym poście tenisistki, za pośrednictwem którego pochwaliła się nowym sprzętem.

Przy okazji Iga Świątek odwzorowała swoje zdjęcie z dzieciństwa, na którym również dumnie dzierży rakietę wspomnianej marki. Fani błyskawicznie skomentowali obie fotografie.

Rozwiń

"Przestań, to jest takie urocze", "Nasza dziewczyna niewiele się zmieniła", "Najsłodsza rzecz, jaką dzisiaj widziałem", "Cudowne wspomnienia z dzieciństwa i wiele więcej przed nami" - pisali w komentarzach internauci.

Po latach gry biało-czarnym czy niebieskim modelem teraz Polka dumnie prezentuje się ze swoją nową, spersonalizowaną rakietą, którą Tecnifibre przygotowało właśnie dla niej. Już podczas treningów mogliśmy zobaczyć 24-latkę grającą odświeżonym sprzętem. Lada moment Raszynianka rozpocznie rywalizację w Stuttgarcie, gdzie w zeszłym roku na etapie ćwierćfinału zatrzymała ją Jelena Ostapenko.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

Iga Świątek AFP

