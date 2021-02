Tenisistki podczas ceremonii wręczenia nagród po finale turniejów tenisowych zwyczajowo przemawiają po angielsku. - Pozwólcie, że powiem coś po polsku - powiedziała jednak Iga Świątek po zwycięstwie w Adelajdzie i zwróciła się do zgromadzonych na korcie Polaków. - Dzięki wam na końcu świata czuję się jak w domu.

Polka wygrała turniej WTA - na korcie w Adelajdzie w Australii Południowej pokonała 6-2, 6-2 Szwajcarkę Belindę Bencic, a zatem 12. rakietę świata. To duży sukces Igi Świątek, która odbierała nagrodę i gratulacje wśród licznie zgromadzonej na trybunach widowni, przedstawicieli australijskich władz oraz flag Australii i australijskich Aborygenów.



- Dziękuję rządowi Australii za to, że mogłam tu grać. Wiem, ile wysiłku to kosztuje w czasach pandemii, by turniej się odbył - mówiła Polka. - A ja kocham Australię, uwielbiam tu grać i będę chciała tu przyjeżdżać tak długo, jak będę mogła.

Odniosła się też do swoich sponsorów, których reklamowanie wywołuje w Polsce tak wiele emocji. - Jestem wciąż bardzo młoda, a już zabezpieczona finansowa. To dzięki sponsorom czuję się bardzo bezpieczna - skomentowała zwyciężczyni turnieju.



Wreszcie przeprosiła Australijczyków, że przejdzie na język polski i w ojczystym języku przemówiła: - Zwracam się teraz do wszystkich Polaków, którzy tu są i mnie dopingowali. Nie przypuszczałam, że będzie was aż tylu. To dzięki wam choć gram na drugim końcu świata, czuję się jak w domu - powiedziała.



Iga Świątek jest w tej chwili 18. tenisistką świata. Po zwycięstwie w Adelajdzie ma szansę awansować w rankingu WTA.