Iga Świątek opuszcza Indian Wells. Już w piątek czeka ją kolejne wyzwanie

Iga Świątek trzeci raz z rzędu awansowała do półfinału turnieju w Indian Wells . Nie spodziewała się jednak, że tym razem nastąpi to w takich okolicznościach. Przy prowadzeniu Polki 6:4. 1:0 skreczowała jej rywalka - Caroline Wozniacki .

- Mam dla niej ogromny szacunek. Jestem bardzo smutna, że tak się to zakończyło, nikt nie chce wygrać w taki sposób . Mam nadzieję, że Karolina szybko wydobrzeje i będzie gotowa do startu w Miami - powiedziała raszynianka tuż po skończonym pojedynku.

Świątek czeka na bój o finał. Na jej drodze Marta Kostiuk

Wspomniała też o tym, że Wozniacki - reprezentująca obecnie Danię - wróciła do wielkiego tenisa po macierzyństwie, co samo w sobie "jest czymś wspaniałym" .

- To niezwykle utalentowana zawodniczka. Jak była nastolatką, to już było wiadomo, że będzie w czołówce WTA. Mimo że nie jest rozstawiona, pewnie zasłużyła na to, żeby być w półfinale. Skupię się na sobie i dam z siebie wszystko. Nie ma już łatwych meczów na tym etapie turnieju - oznajmiła Świątek w rozmowie z Canal+.