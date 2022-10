21 października tenisowy i sportowy świat obiegła szokująca informacja - w organizmie Simony Halep podczas niedawno rozgrywanego US Open wykryto zakazaną substancję - Roxadustat. Rumunka zapowiedziała walkę o sprawiedliwość i swoje dobre imię. Wiele jej koleżanek z kortu nie wierzy w to, że byłaby w stanie brać doping. Do całej sprawy odniosła się także Iga Świątek.

Świątek o zawieszonej za doping Halep. "Zawsze dbała o grę fair"

- Na pewno było to dla mnie dezorientujące, bo nie spodziewałam się usłyszenia takiej wiadomości. Z mojego punktu widzenia Simona zawsze dbała o grę fair, była dla mnie wielkim przykładem - powiedziała przed WTA Finals w Fort Worth "jedynka" światowego rankingu, cytowana przez eurosport.com.

- Nie wiem, jak działa ten system, co teraz zamierzają zrobić? Czy będzie testowana jeszcze kilka razy? Mam nadzieję, że to będzie bardziej wyjaśnione kibicom i nam, zawodniczkom. Cała sytuacja to coś w rodzaju rozczarowania, a ona musi czuć się naprawdę źle - zakończyła raszynianka.

Simona Halep jest obecnie dziesiątą rakietą świata. Jej największymi sukcesami w karierze są zwycięstwa w Australian Open 2018 oraz na Wimbledonie 2019. Podczas wspomnianego tegorocznego US Open odpadła już w pierwszej rundzie, ulegając Darii Snigur 2:6, 6:0, 4:6.

