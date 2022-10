Iga Świątek niezagrożona, Amerykanki najwyżej w karierze i spektakularny spadek

21-letnia Polka przewodzi zestawieniu, zgromadziwszy 10 335 punktów. Na drugim miejscu jest wciąż Tunezyjka Ons Jabeur (4555).

Awans na trzecią pozycję, najwyższą w karierze, zanotowała Jessica Pegula. Amerykanka właśnie wygrała turniej WTA 1000 w Guadalajarze (4316), pierwszy tej rangi, a drugi w karierze. Tuż za nią plasuje się jej rodaczka Cocco Gauff. 18-letnia Amerykanka także nigdy wcześniej nie była tak wysoko w tym zestawieniu (3217 punktów).

W czołowej "10" awanse zanotowały jeszcze: Greczynka Maria Sakkari (3121 punktów), finalistka z Gaudalajary, Francuzka Caroline Garcia (3000) oraz Rosjanki Daria Kasatkina (2935) i Weronika Kudiermietowa (2795).

Tenis. Spektakularny spadek Anett Kontaveit w rankingu WTA

Spadki zanotowały natomiast Białorusinka Aryna Sabalenka (2970 punktów) i Rumunka Simona Halep (2661).

Z pierwszej "10" z hukiem wypadła Anett Kontaveit. Estonka, która była trzecia i zleciała na 17. pozycję (2093 punkty), a z trochę mniejszym Hiszpanka Paula Badosa - ósmego na 12. (2385).

Z innych Polek awanse zanotowały: Magda Linette (965 punktów), Magdalena Fręch, aż o 10 miejsc (530), Maja Chwalińska (407) i Katarzyna Kawa (371).

Sakkari, dzięki dobrej postawie w Guadalajarze zapewniła sobie udział w mistrzostwach WTA. Wystąpi w nich osiem najlepszych tenisistek rankingu Race. Tworzą ją: Świątek, Jabeur, Pegula, Gauff, Sakkari, Garcia, Sabalenka i Kasatkina. Impreza potrwa od 31 października do 7 listopada.

