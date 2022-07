Iga Świątek niespodziewanie pominięta! Zaskakująca decyzja Amerykanów

Podczas wyboru najlepszej tenisistki pod uwagę brany jest okres od połowy 2021 roku do połowy 2022 roku. W tym czasie Brytyjka niespodziewanie zwyciężyła na US Open. Warto przypomnieć, że Emma Raducanu do wielkoszlemowej rywalizacji w Stanach Zjednoczonych awansowała z kwalifikacji.

Prawdopodobnie przez to pochodząca z Anglii tenisistka zapisała się w pamięci Amerykanów. Należy bowiem zaznaczyć, że zwycięzcy w danych kategoriach wybierani są przez widzów.

Do nagrody nominowała była Iga Świątek. Podkreślmy, że Polka obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu WTA. Porażka z Alize Cornet podczas tegorocznego Wimbledonu zakończyła serię 37. zwycięstw zawodniczki z Raszyna. Mimo to Świątek nie została wybrana na najlepszą tenisistkę.

Reklama

Więcej na polsatsport.pl - kliknij TUTAJ!

Andrzej Adamiec/Polsat Sport