AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Jelena Rybakina 2:6, 2:6. SKRÓT. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek wycofała się z turnieju w Miami

Kolejnym startem Polki miał być turniej w Miami , gdzie naturalnie rozstawiona była z "jedynką". W pierwszej rundzie miała "wolny los", zaś w drugiej jej przeciwniczką miała być Claire Liu , z którą grała również w Indian Wells . Niestety, do pojedynku tego nie dojdzie - nasza gwiazda podjęła decyzję o wycofaniu z rywalizacji na Florydzie.

"To była naprawdę bardzo trudna decyzja, ale nie mam wątpliwości, że zdrowie jest absolutnie najważniejsze" - napisała w mediach społecznościowych, dodając, że w tym momencie "nie jest w stanie grać" .

To ona zastąpi Igę Świątek. Magdalena Fręch czeka na szansę

ROB PRANGESpain DPPIDPPI via AFP / AFP

Iga Świątek / ROB PRANGESpain DPPIDPPI via AFP / AFP

Wiadomo już, kto zastąpi Igę Świątek w drabince głównej turnieju w Miami. Organizatorzy poinformowali, że jej miejsce zajmie Julia Grabher . Austriaczka to 94. zawodniczka rankingu WTA, która rywalizowała w kwalifikacjach. W ich finale przegrała z Czeszką, Tamarą Martincovą 4:6, 6:3, 2:6.

Co ciekawe, kolejną "szczęśliwą przegraną" z kwalifikacji, czekającą na miejsce w drabince głównej jest Magdalena Fręch. 25-latka uległa w decydującym meczu Japonce, Nao Hibino. Podczas zmagań w Indian Wells uśmiechnęło się do niej szczęście - ostatecznie zagrała w turnieju głównym, przebijając się do drugiej rundy, w której uległa Ons Jabeur 6:4, 4:6, 1:6.