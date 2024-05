Iga Świątek nie była pierwsza. Triumf w Paryżu, a potem skok na głęboką wodę

Gromiła kolejne rywalki

- Wyniki świadczą, że to był spacerek, ale nie było łatwo. Wydaje mi się, że rywalki, szczególnie w ćwierćfinale i półfinale, były za bardzo zestresowane . Dość niespodziewanie wysoko awansowały w tym turnieju, może więc zjadła je trema albo poczuły się już usatysfakcjonowane tym, co osiągnęły - mówił Radwańska w "Gazecie Wyborczej".

Polka razem z Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki dotarły też do finału debla, ale przegrały z Kanadyjką Sharon Fichman i Pawluczenkową. - Osiągnęłam już całkiem dużo w juniorach, teraz czas na seniorski tenis - mówiła po zwycięskim finale. - Największym sukcesem do tej pory są dla mnie tytuły z Londynu i Paryża, a w seniorkach półfinał J&S Cup.

Wtedy była jeszcze w trzeciej setce rankingu (na 201. miejscu), więc nie miała marzeń, by zostać nr. 1 (o co otarła się w 2012 roku), ale bardziej przyziemne . - Na koniec roku chciałabym się znaleźć na początku drugiej setki rankingu WTA - przyznała Radwańska, ale było jeszcze lepiej, bo w grudniu 2006 roku była 57. w zestawieniu. W ciągu roku awansowała o ponad 300 miejsc.

Od razu na głęboką wodę

I okazało się, że nie mieli czego żałować, bo 17-letnia Polka dotarła aż do czwartej rundy. Pokonała Wiktorię Azarenkę, Cwetanę Pironkową i Tamarine Tanasugarn. Dopiero Kim Clijstrers zatrzymała Polkę. - Różnica między występami w juniorach a zawodniczkami, z którymi gram teraz, jest ogromna. One uderzają kilka razy mocniej - podkreślała Radwańska. - Gram z dziką kartą i nie jestem faworytką. Nie miałam nic do stracenia, a gdybym przegrała, to nic by się nie stało.