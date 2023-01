Iga Świątek napisała do Magdy Linette. Od razu ruszyła lawina komentarzy

Tymczasem z meczu na mecz coraz lepiej poczynała sobie druga z naszych eksportowych zawodniczek - Magda Linette. Na australijskiej ziemi grała najlepszy tenis w karierze, co przełożyło się na awans do fazy półfinałowej. W niej Polak nie sprostała rozstawionej z numerem 5. Arynie Sabalence.

Mega gratulacje Magda! Sky is the limit" - napisała Iga, przypominając, że w sporcie nie istnieją sztywno wyznaczone granice.

Finał wielkoszlemowego turnieju z udziałem Polek? To byłby coś. To tylko tenis. Sky is the limit...