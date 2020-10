Awans 19-letniej tenisistki Igi Świątek do finału Wielkiego Szlema w Paryżu wzbudził zachwyt całego świata. Na Twitterze Polce gratulują inni sportowcy, politycy, celebryci. Uznanie wyraziła także była amerykańska gwiazda Monica Seles: "Kolejny imponujący mecz" - napisała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Iga Świątek w finale turnieju! Wideo © 2020 Associated Press

Świątek pokonała w czwartek Argentynkę Nadię Podoroską 6:2, 6:1 i po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju French Open.

Reklama

"Dostać finał Wielkiego Szlema na urodziny? #notbad" - napisała psycholog Daria Abramowicz, która na co dzień współpracuje właśnie z polską tenisistką.

Wyczyn warszawianki docenił kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Federacji, a prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej Dawid Celt: "Iga jest po prostu w TRANSIE i niech tak zostanie do soboty".

Zbigniew Boniek, prezes PZPN, nie może doczekać się już sobotniego finału. "Ale weekend: Polska-Serbia U-21 i Super Puchar w piątek, Iga Świątek w sobotę, Polska - Włochy w niedzielę i jeszcze żużel o Mistrzostwo Polski, tylko po co ten COVID-19".

Szef WADA Witold Bańka przypomniał, że jako minister sportu i turystyki wsparł Świątek i objął ją specjalnym programem. "Wielkie gratulacje. Pamiętam jak blisko 2 lata temu Iga dołączyła do programu #team100... Naprawdę warto inwestować w młodych sportowców" - napisał.

Sukces Świątek docenili także byli sportowcy. Jej niedawna koleżanka z kortów Radwańska: "Gratulacje" - przekazała na Twitterze, a także były koszykarz ligi NBA Marcin Gortat: "Jeszcze jeden" - zaapelował.

Oficjalny Twitter Rolanda Garrosa umieścił zdjęcia Świątek i podpisał: "Możesz w to uwierzyć?".

Półfinałowy mecz oglądali też politycy. Prezydent Warszawy ocenił: "Czasy są trudne, ale docierają do nas też dobre wiadomości! Iga Świątek w finale Rolanda Garrosa! Niesamowity sukces warszawskiej tenisistki. Technika, siła, niebywała dojrzałość i spokój. Brawo!".

Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński na twitterze napisał: "Brak słów (podziwu)! Go, Iga, go!". A prezydent Polski Andrzej Duda przyznał: "Szaleństwo! Brawo! Brawo! Brawo! Iga Świątek wygrała z argentyńską tenisistką Nadią Podoroską 6:2, 6:1 i awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Gratulujemy Pani Igo! Trzymamy kciuki za finał! Dziękujemy za piękne reprezentowanie Polski!".

Finał zaplanowany jest na sobotę.