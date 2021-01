​Iga Świątek: Nadchodzący sezon będzie trudniejszy

- Nadchodzący sezon będzie trudniejszy - przyznała Iga Świątek w wywiadzie opublikowanym we wtorek na stronie internetowej WTA. Polska tenisistka po ubiegłorocznym triumfie we French Open spodziewa się większych oczekiwań wobec niej.

Z tego powodu Świątęk w trakcie przygotowań do sezonu treningi na korcie łączyła z zajęciami pod okiem psycholożki Darii Abramowicz, aby wzmocnić sferę mentalną.

19-latka przyznała również, że choć ma już na koncie wielkoszlemowy tytuł, to w kwestii określania celów na 2021 nie zaszła większa zmiana.

- Cały proces nie uległ zmianie i muszę robić to, co zwykle. To dla mnie dobra wiadomość, bo czuję się w tym bezpiecznie. Oczywiście z tyłu głowy mam myśl, że teraz stoją za mną więksi sponsorzy, większe zobowiązania, więc jest jakiś element nowości - powiedziała.

- Myślę, że dam sobie z tym radę, skoro udawało mi się łączyć tenis z nauką - dodała.

Tuż po paryskim triumfie Świątek zdradziła, że będzie się koncentrowała na tym, aby jej forma była bardziej stabilna. Młoda zawodniczka ma świadomość, że nie jest to łatwe zadanie.

- Raczej nie uda mi się tego osiągnąć w tym roku. Mówienie o turniejach i stabilnej formie przez cały sezon, to szersza perspektywa. Na razie skupiam się na podstawach, aby równy poziom trzymać na jednym treningu po drugim - podkreśliła.

Obecnie Polka przebywa w Melbourne, gdzie 8 lutego rozpocznie się wielkoszlemowy Australia Open. W ubiegłym roku dotarła w tym turnieju do 4. rundy, w której uległa Estonce Anett Kontaveit.

